Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Саратовской области сгорела яхта

Новости регионов: в Саратовской области сгорела яхта

Серьезная авария произошла на МКАД в районе шоссе Энтузиастов

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли 25 человек из пожара в Лисичанске в ЛНР

В Рязанскую область направили еще 100 специалистов МЧС

"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру за попытку дать взятку полицейскому

"Московский патруль": в Москве начали воровать игрушки Labubu

Строящийся дом загорелся в подмосковном Красногорске

Городские службы локализовали скопление воды на Бутырской улице

Городские службы ликвидируют скопление воды на Бутырской улице

Новости регионов: число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 4

В Саратовской области на Волге сгорела яхта "Мечта". На борту находились 6 человек. Все пассажиры эвакуированы спасателями и доставлены в Хвалынск. Медицинская помощь никому не потребовалась, судно восстановлению не подлежит.

В Костроме при пожаре в жилом районе спасены 23 человека. Две пожилые женщины госпитализированы. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Подозреваемый задержан.

Подробнее – в эфире Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика