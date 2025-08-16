Новости регионов: в Саратовской области сгорела яхта

В Саратовской области на Волге сгорела яхта "Мечта". На борту находились 6 человек. Все пассажиры эвакуированы спасателями и доставлены в Хвалынск. Медицинская помощь никому не потребовалась, судно восстановлению не подлежит.

В Костроме при пожаре в жилом районе спасены 23 человека. Две пожилые женщины госпитализированы. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Подозреваемый задержан.

