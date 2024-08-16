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16 августа, 22:15

Происшествия

Ракетную опасность в Курской области объявили более 15 раз за 16 августа

Ракетную опасность в Курской области объявили более 15 раз за 16 августа

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Ракетную опасность на территории Курской области за 16 августа объявили более 15 раз. Между тем российские военные, которые действуют на курском направлении, нанесли удары по резервам ВСУ.

Так, под обстрел попали склады боеприпасов и горючего в Сумской области. Кроме того, группировка "Север" сумела отразить атаку штурмовых групп ВСУ в направлении села Русского Поречного в Суджанском районе Курской области. Также российские военные помешали еще одной украинской штурмовой группе прорваться через границу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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