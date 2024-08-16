Новости регионов: замыкание на ГРЭС привело к блэкауту в Приморье

Жители Приморья остались без света. К масштабному отключению электричества привело замыкание на ГРЭС. Предполагается, что сработала система защиты и отключила несколько линий. В данный момент свет в дома постепенно возвращают. Планируют успеть до конца дня.

Тем временем в порту Сочи загорелась яхта. Причина пожара – нарушение техники безопасности во время обслуживания. Вспыхнули пары топлива во время замены бензонасоса. Южная транспортная прокуратура организовала проверку.

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