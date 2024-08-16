Число пострадавших в результате обстрела ТЦ "Галактика" в Донецке увеличилось до 11

Торговый центр "Галактика" загорелся в Петровском районе Донецка после удара со стороны ВСУ. В результате пострадали 11 человек. Площадь пожара в ТЦ – больше 10 тысяч квадратных метров, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Очевидцы сообщают, что внутри торгового центра могут быть заблокированы люди, в том числе дети. Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние.

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