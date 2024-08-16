Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

16 августа, 10:15

Происшествия

Новости регионов: три вертолета МЧС ищут людей, пропавших в Охотском море

Новости регионов: три вертолета МЧС ищут людей, пропавших в Охотском море

Новости регионов: три вертолета МЧС стали искать людей, пропавших в Охотском море

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Три вертолета МЧС ищут людей, пропавших в Охотском море во время путешествия на катамаране. Спасатели не прекращают работу уже четвертые сутки. Ранее сообщалось, что двое мужчин с 15-летним ребенком отправились в море от мыса Перовского в направлении острова Сахалин. Через некоторое время борт перестал выходить на связь.

В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике. В первый же день соревнований был установлен рекорд страны. Спортсменка из Мордовии Эльвира Хасанова показала лучшее время в спортивной ходьбе. Она преодолела 10 километров менее чем за 41 минуту.

Звезда турецкого кино Бурак Озчивит сыграет в очередной серии российского фильма "Елки". Для этого актер приедет в Татарстан. По информации местных СМИ, в Казани для Озчивита уже приготовили шикарный гостиничный номер, а сами съемки пройдут в Альметьевске. Гонорар звезды сериала "Великолепный век" по слухам составляет около трех миллионов рублей в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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