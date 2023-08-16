Red Wings после уголовного дела СК не увидела угрозы для безопасности пассажиров

Авиакомпания Red Wings ответила на подозрения Следственного комитета. Представители перевозчика заявили, что международные нормы безопасности компания не нарушала и система кондиционирования на рейсе Анталья – Москва была исправна.

Ранее в СК заявили, что Red Wings подвергла опасности более 400 пассажиров из-за технических проблем. Перевозчика уже проверяют по уголовному делу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.