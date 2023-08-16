17:15Происшествия
Red Wings после уголовного дела СК не увидела угрозы для безопасности пассажиров
Авиакомпания Red Wings ответила на подозрения Следственного комитета. Представители перевозчика заявили, что международные нормы безопасности компания не нарушала и система кондиционирования на рейсе Анталья – Москва была исправна.
Ранее в СК заявили, что Red Wings подвергла опасности более 400 пассажиров из-за технических проблем. Перевозчика уже проверяют по уголовному делу.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.