Новости часа: столичные больницы приняли 16 пострадавших при взрыве в Махачкале

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские больницы и федеральные центры приняли 16 пострадавших при взрыве в Махачкале. Об этом сообщил Минздрав.

Третья декада августа в Москве начнется с теплой и солнечной погоды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Самая большая доля аккуратных водителей с соответствующей скидкой по ОСАГО живут в Москве. Таковы данные РСА.