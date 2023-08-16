СК РФ возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings

В Следственном комитете России привели подробности уголовного дела против авиакомпании Red Wings. Его завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, 13 августа сотрудники авиакомпании приняли решение выполнять рейс Анталья – Москва, несмотря на проблемы с системой кондиционирования и обеспечением запуска двигателей. В результате для безопасности пассажиров возникла реальная угроза.

Сколько всего пассажиров авиакомпании Red Wings пострадали из-за проблем у перевозчика? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.