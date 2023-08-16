Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Происшествия

Новости регионов: электроподстанция сгорела в Ленинградской области

Новости регионов: электроподстанция сгорела в Ленинградской области

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В Ленинградской области сгорела электроподстанция. Крупный пожар случился в деревне Новосергиевке во Всеволожском районе. Столб черного дыма, который поднимался над местом происшествия, был заметен из разных районов Санкт-Петербурга. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Забег избушек состоялся в Алтайском крае. Это часть фестиваля, приуроченная к 80-летию съемок знаменитой сказки Александра Роу "Кощей Бессмертный". Киноленту снимали неподалеку от места проведения фестиваля.

Жителей Приморья напугали тигры. Хищники вышли из леса в город и никак не хотели уходить обратно. По словам очевидцев, звери погнались за собакой, которая заблудилась в лесу, и так увлеклись погоней, что даже не заметили, как оказались в населенном пункте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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