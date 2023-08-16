В Турции объявили о поимке нового фигуранта дела об убийстве посла Андрея Карлова

В Турции объявили о поимке нового фигуранта громкого дела об убийстве российского посла Андрея Карлова. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти Аише Согют, которая, по версии следствия, является супругой одного из организаторов покушения.

Посол России в Турции Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Непосредственным убийцей Карлова был сотрудник службы безопасности Алтынташ, которого ликвидировали на месте преступления.

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