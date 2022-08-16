Над аэропортом Минеральных Вод образовался затор из самолетов. На взлетно-посадочной полосе произошло ЧП – там лопнуло покрытие. В результате полоса стала короче на 1 200 метров.

Всех пилотов об этом предупредили и попросили подождать, пока на полосе установят два прожектора. Они должны обозначить место, откуда можно приземляться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.