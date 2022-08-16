Пожар произошел в жилом доме в подмосковном Красногорске, пострадали два человека, 40 эвакуированы. На месте дежурит скорая помощь, полиция, представители Мособлгаза и управляющей компании.

Сотрудники отдела ГО и ЧС администрации городского округа Красногорска мониторят ситуацию. Управляющая компания занимается просушкой и проветриванием систем электрощитовой, в которую попала вода после тушения пожара. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.