Новости последнего часа: на Садовом кольце из-за пожара затруднено движение

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Садовом кольце из-за пожара на проезжей части затруднено движение, сообщил Дептранс.

Число без вести пропавших после взрыва на рынке в Ереване сократилось до четырех, рассказали в МЧС страны.

Турпоток в Крым может снизиться на 5–10% из-за опасений туристов после повреждения железной дороги, заявили в АТОР.