Серьезное ДТП произошло в районе станции метро "Теплый стан". Первые кадры с места аварии прислали очевидцы.

Два автомобиля повреждены серьезно. Одна из машин, по всей видимости, отлетела от удара и снесла дорожный знак. Информации о пострадавших нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.