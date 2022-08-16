Автомобиль загорелся на внешней стороне Садового кольца

На Садовом кольце в эти минуты работают спасатели. В районе дома № 1 по Садовой-Самотечной улице загорелась машина.

Дым было видно от станции метро "Маяковская". На кадрах от очевидцев видно, что загорелся капот Nissan. Движение на участке затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.