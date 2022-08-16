Новости последнего часа: пропажа россиянки на ереванском рынке не подтвердилась

Информация о пропаже без вести россиянки на ереванском рынке не подтвердилась. Она жива и здорова, прокомментировали в посольстве РФ.

"Аэроэкспресс" раздает питьевую воду пассажирам экспресс-автобусов из-за жары. Об этом сообщила компания.

СК РФ завершил расследование по громкому делу о торговле детьми от суррогатных матерей, рассказали в ведомстве.