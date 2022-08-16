Несколько гражданских объектов повреждено в Крыму в результате диверсии

В результате диверсии в Крыму повреждено несколько гражданских объектов. В том числе ЛЭП, электростанция, жилые дома и железная дорога. Об этом сообщили в Минобороны. Диверсию устроили на складе военного назначения в районе Джанкоя.

Поврежденные взрывами железнодорожные пути уже восстановлены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Движение поездов начнется после обеспечения безопасности. Пока график изменен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.