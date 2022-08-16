Новости последнего часа: в Крыму задержали 7 пассажирских поездов из-за повреждения дороги

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Крыму задерживаются 7 пассажирских поездов из-за повреждения железной дороги в результате ЧП, прокомментировал оператор перевозок.

Аэрацию трижды проведут в Москве из-за аномально жаркой погоды 16 августа, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Семь жилых домов уничтожены огнем в результате пожаров в Ростовской области, сообщили региональные власти.