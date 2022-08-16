В Ачинске угнали дорожный каток и врезались на нем в торговый павильон. По данным местных СМИ, машину случайно завели две школьницы. Но в МВД прокомментировали, что официально ни личности, ни возраст нарушителей пока неизвестны.

Установили только, что техника была припаркована у места ремонта. Рядом стояли какие-то люди. Потом каток поехал и влетел в цветочный ларек. Пострадавших в итоге нет, а глушить двигатель пришлось случайным прохожим. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.