Причиной пожара в ростовской области стало замыкание проводов на ЛЭП. Из-за этого загорелась сухая растительность, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Также в своем телеграм-канале он написал, что за медицинской помощью обратилось 53 человека, пострадавшие от задымления. Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем, 15 августа.

Площадь выросла до 144 гектаров, сообщил департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу. Население из близлежащих домов было эвакуировано, в районе введен режим ЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.