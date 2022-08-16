Восстановительные работы проведут на железной дороге после ЧП на севере Крыма. Об этом в телеграм-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, из-за разлета боеприпасов поврежден участок путей в районе Джанкоя.

В компании "Крымская железная дорога" заявили, что работы завершат за полтора часа. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее говорил, что в районе ЧП изменен график движения поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.