Новости последнего часа: около 2 тыс человек эвакуировали из зоны ЧП в Крыму

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около двух тысяч человек эвакуировали из зоны ЧП в Крыму. Там повреждены и жилые дома, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз в 5–10 раз. Об этом заявил МИД страны.

27 домов по программе реновации ввели в эксплуатацию за семь месяцев в Москве. Об этом сообщили столичные власти.