Спасатели в Ереване извлекли из-под завалов тела 16 погибших. Личности 13 из них установлены. Об этом сообщили в МЧС Армении.

Пропавшими без вести числятся 10 человек. Всего за медпомощью обратились более 60 пострадавших. На месте происшествия продолжили работу пожарные и медики. Спасательным службам продолжили помогать волонтеры.

Взрыв в Ереване прогремел днем в воскресенье, 14 августа, когда в торговом центре "Сурмалу" было много посетителей. Ударная волна разрушила часть здания, начался пожар. Городские власти заявили, что взорвался склад с пиротехникой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.