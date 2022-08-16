ФСБ задержала планировавшего поджоги в Ставрополье сторонника "Правого сектора"

Сотрудники ФСБ в Ставропольском крае задержали националиста, который планировал поджог зданий. По данным ФСБ, житель Ставрополья был сторонником запрещенной в России организации "Правый сектор".

Он собирался поджечь административные здания в Минеральных Водах и Железноводске. Во время обыска сотрудники ФСБ обнаружили компоненты для изготовления зажигательной смеси. Подозреваемый уже признался в подготовке преступления. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.