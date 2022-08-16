Около 2 тыс человек эвакуировали из зоны ЧП на севере Крыма

Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны ЧП на севере Крыма, есть повреждения жилых домов. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Ранее в Джанкойском районе, по данным Минобороны, произошла детонация боеприпасов. Это привело к возгоранию. Из-за ЧП в Крыму изменили график движения поездов.

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