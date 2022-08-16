В МО РФ заявили о возгорании на складе боеприпасов в воинской части в Крыму

В Минобороны России сообщили о пожаре в воинской части в Джанкойском районе у поселка Майский. Возгорание произошло на площадке временного хранения боеприпасов. После этого они начали взрываться.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, детонация все еще продолжается. Есть пострадавшие. Из опасной зоны эвакуируют гражданских. Работают подразделения МЧС, Росгвардии, экстренные службы и военные.

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