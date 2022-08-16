Новости мира: число жертв взрыва в Ереване увеличилось до 16 – МЧС Армении

Спасатели в Ереване достали из-под завалов разрушенного торгового центра тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв увеличилось до 16. Об этом сообщили в МЧС Армении. Пропавшими без вести считаются 18 человек, среди них гражданка России. Всего за медпомощью обратились более 60 пострадавших. На месте происшествия продолжают работать пожарные и медики. Спасательным службам помогают волонтеры. Взрыв в Ереване прогремел днем 14 августа, когда в торговом центре "Сурмалу" было много посетителей. Ударная волна разрушила часть здания, начался пожар. Городские власти заявили, что взорвался склад с пиротехникой.

В Азербайджане власти, чтобы справиться с лесными пожарами, привлекли авиацию. На тушение огня направили два вертолета. Они работают в горных районах, куда спасателям и технике сложно добраться. Тем временем огонь подбирается к поселкам. Пламя уже уничтожило несколько частных хозяйств. О пострадавших информации пока нет. В Габалинском районе горит национальный парк. Из-за сложного рельефа пожарные машины подогнать туда невозможно, поэтому сотрудникам МЧС пришлось работать вручную. И все же они смогли локализовать пожар на площади в один гектар.

Знаменитые дубайские небоскребы скрылись в пыли. Объединенные Арабские Эмираты накрыла мощная песчаная буря. Впечатляющие кадры природного явления выкладывают в социальных сетях местные жители и туристы. Видимость на дорогах снизилась до минимума. Власти призывают водителей быть внимательнее и воздержаться от фото- и видеосъемки песчаной бури за рулем. А метеорологи предупредили о дождях и сильных ветрах, которые будут поднимать в воздух песок.

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