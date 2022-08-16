Новости регионов: крупный лесной пожар тушат в Нижегородской области

Крупный лесной пожар тушат в Нижегородской области. Его площадь составляет больше 100 гектаров, некоторые участки тлеют, где-то видно пламя. Местность болотистая и труднопроходимая, чтобы добраться до очага возгорания, используют вездеходы и тракторы. Ближайший населенный пункт в 22 километрах от места пожара. По словам областного управления МЧС, ситуацию они контролируют, опасности для жителей нет.

В Ростовской области из-за лесного пожара ввели режим ЧС. В Усть-Донецком районе огонь перекинулся на станицу, горят жилые дома. Жителей эвакуировали, а 65 человек разместили в пункте временного содержания в хуторе Евсеевка. Охваченная пламенем площадь увеличилась до 124 гектаров. Горит 32 строения. Ситуация осложняется жаркой погодой и сильным ветром, говорят в региональном управлении МЧС. На месте работают больше 300 человек, задействовали авиацию. На место направлен Ил-76. Самолет способен за раз сбросить до 42 тонн воды.

Ранее в Ростовской области тушили еще один пожар в Константиновском районе. Там загорелась сухая трава, огонь разошелся моментально и добрался до хозяйственных построек. Была угроза, что вспыхнет заправка, но возгорание удалось локализовать.



Еще один район Ростовской области попал в сводку происшествий. В селе Ольшанка зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Зараженных птиц обнаружили в одном из подсобных хозяйств. Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг инфекции.

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