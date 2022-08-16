Новости регионов: крупный лесной пожар тушат в Нижегородской области

07:45
Крупный лесной пожар тушат в Нижегородской области. Его площадь составляет больше 100 гектаров, некоторые участки тлеют, где-то видно пламя. Местность болотистая и труднопроходимая, чтобы добраться до очага возгорания, используют вездеходы и тракторы. Ближайший населенный пункт в 22 километрах от места пожара. По словам областного управления МЧС, ситуацию они контролируют, опасности для жителей нет.
В Ростовской области из-за лесного пожара ввели режим ЧС. В Усть-Донецком районе огонь перекинулся на станицу, горят жилые дома. Жителей эвакуировали, а 65 человек разместили в пункте временного содержания в хуторе Евсеевка. Охваченная пламенем площадь увеличилась до 124 гектаров. Горит 32 строения. Ситуация осложняется жаркой погодой и сильным ветром, говорят в региональном управлении МЧС. На месте работают больше 300 человек, задействовали авиацию. На место направлен Ил-76. Самолет способен за раз сбросить до 42 тонн воды.
Ранее в Ростовской области тушили еще один пожар в Константиновском районе. Там загорелась сухая трава, огонь разошелся моментально и добрался до хозяйственных построек. Была угроза, что вспыхнет заправка, но возгорание удалось локализовать.
Еще один район Ростовской области попал в сводку происшествий. В селе Ольшанка зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Зараженных птиц обнаружили в одном из подсобных хозяйств. Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг инфекции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: