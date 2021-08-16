Пассажирский самолет Симферополь – Белгород совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет совершил к экстренную посадку в Москве. Лайнер аварийно сел в подмосковном Шереметьево.

Известно, что он вылетел из Симферополя в Белгород. Информагентства сообщают, что у лайнера сработал датчик отказа гидросистем.