Два грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе

Две фуры столкнулись на Ленинградском шоссе, недалеко от города Клин. У одного из грузовиков сильно помята кабина и кузов.

По трассе рассыпаны арбузы, которые везла одна из фур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.