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Экономика

07:45

Новости России: из воды подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

происшествия экология фестивали пожар регионы видео Никита Пименов Екатерина Фоменко экономика

Со дна Курильского озера на Камчатке удалось поднять тело пятого туриста. Кроме того, обнаружены тела еще трех погибших при крушении вертолета и предмет, похожий на черный ящик. Сейчас обсуждается, как поднять затонувшее судно. Ми-8 с туристами упал в озеро 12 августа. На борту были 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек выжили.

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В Нижнем Новгороде проходит фестиваль воздушных шаров. Фиеста приурочена к 800-летию города. Команды пилотов со всей страны проводят показательные полеты. В небо одновременно поднимаются сразу 25 воздушных шаров. Одно из самых зрелищных событий – ночное свечение аэростатов.

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