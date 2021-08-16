Новости России: из воды подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Со дна Курильского озера на Камчатке удалось поднять тело пятого туриста. Кроме того, обнаружены тела еще трех погибших при крушении вертолета и предмет, похожий на черный ящик. Сейчас обсуждается, как поднять затонувшее судно. Ми-8 с туристами упал в озеро 12 августа. На борту были 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек выжили.

Кавказские минеральные воды могут исчезнуть. Об опасности предупредили в Росприроднадзоре. Там считают, что скважины эксплуатируют с существенными нарушениями, а природоохранная территория застраивается. Однако, по мнению других экспертов, оснований для паники нет, главное – следить за ситуацией. В частности, в Минтуризме Ставропольского края сообщили, что намерены установить актуальные границы санитарных зон курортов и сделать полный анализ существующей минеральной базы.

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль воздушных шаров. Фиеста приурочена к 800-летию города. Команды пилотов со всей страны проводят показательные полеты. В небо одновременно поднимаются сразу 25 воздушных шаров. Одно из самых зрелищных событий – ночное свечение аэростатов.

В Якутии решили выяснить, как дым от лесных пожаров влияет на здоровье жителей. Для этого специалисты Минздрава приедут в республику. В понедельник, 16 августа, в воздухе Якутска выявили значительное превышение нормы химических веществ. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В Якутске густой дым от лесных пожаров. Из-за этого в аэропорту задерживаются рейсы. По последним данным МЧС, за сутки в Якутии ликвидировали 11 природных пожаров. Всего в регионе их больше 100. Ситуацию немного помогают облегчить дожди. Накануне в Якутске наконец-то прошел ливень.