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Новости

16 июля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: паводки смыли 2 моста в Магаданской области

Новости регионов: паводки смыли 2 моста в Магаданской области

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В Магаданской области сразу два моста смыло паводками, вызванными сильными дождями. Вода частично обрушила мосты через ручей Амбардах и реку Чай-Урья. Кроме того, временно прекращено движение на трассе "Колыма" и на участке региональной дороги.

Между тем в Крыму спасатели всю ночь тушили горящий сухостой. На полуострове возникли сразу 3 очага возгорания. Была угроза распространения огня и опасность, что пламя перекинется на жилые дома, однако пожары удалось вовремя локализовать и за ночь все очаги были потушены. Пострадавших и разрушений нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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