К месту падения Ми-8 в Хабаровском крае направят Межгосударственный авиационный комитет

К месту падения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае направится комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Об этом сообщили в Следственном комитете. Воздушное судно пропало 14 июля.

Вертолет вылетел из Охотска в Магадан, но в установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. Обломки вертолета обнаружили 16 июля. Судьба 5 человек, находившихся на борту, пока неизвестна.

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