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16 июля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Махачкале произошел пожар в складском помещении

Новости регионов: в Махачкале произошел пожар в складском помещении

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В Махачкале ночью загорелось складское помещение рядом с городским рынком. На место прибыли 30 пожарных и 6 единиц техники. Пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, а полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли только утром.

В Краснодарском крае в городе Усть-Лабинске произошел пожар в цехе по производству шин. Площадь возгорания также составила около 500 квадратных метров, внутри горели покрышки. Для тушения привлекли 29 специалистов и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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