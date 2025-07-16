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16 июля, 07:15

Происшествия

Новости мира: в Венесуэле произошел оползень длиной более километра

Новости мира: в Венесуэле произошел оползень длиной более километра

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В Венесуэле в штате Тачира произошел крупный оползень. Его длина превысила километр, а ширина составила 800 метров. Сильный грохот от схода земляных масс напугал местных жителей. В результате оползня разрушено 18 домов, около 300 человек остались без жилья.

В Турции продолжается борьба с лесными пожарами. Очаг возгорания возник в сельскохозяйственной зоне у города Шаркей в провинции Текирдаг, затем огонь перекинулся на лес. Из-за ветра пламя распространилось и стало угрожать населенным пунктам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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