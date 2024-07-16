Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 23:55

Происшествия

Дебошир из Балашихи признал свою вину и предложил возместить ущерб пострадавшим

Дебошир из Балашихи признал свою вину и предложил возместить ущерб пострадавшим

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Дебошир, бросавшийся кирпичами в машины и людей, а также напавший с ножом на таксиста, 40-летний Александр Хохлов признал свою вину и предложил возместить ущерб пострадавшим. На допросе он заявил, что почти ничего не помнит о своих поступках, так как предварительно запил снотворное алкоголем.

Что дальше ждет Хохлова, будет решено после полицейской проверки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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