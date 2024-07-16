Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

Новости

16 июля, 18:00

Происшествия

Новости часа: ГСУ СК по Москве установил одного из владельцев кафе, где отравились люди

Новости часа: ГСУ СК по Москве установил одного из владельцев кафе, где отравились люди

Депздрав рассказал о состоянии отравившихся шаурмой в Москве

Количество отравившихся в хостеле на севере Москвы выросло до 17 человек

Новости регионов: пожар в Коктебеле локализовали на площади 40 гектаров

Новости мира: дома двух миллионов индийцев оказались затоплены

Новости регионов: спасатели просушили более 200 домов в Приморье после паводка

Не менее 15 человек госпитализировали с отравлением на севере Москвы

Суд вынес приговор водителю электросамоката, который сбил пожилую женщину

Около 15 человек отравились шаурмой на севере Москвы

Лесной пожар вспыхнул на южном побережье Крыма

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Установлен один из владельцев кафе в Москве, где отравились 17 человек. Об этом рассказали в ГСУ СК по Москве.

Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать в аэропорт заранее в связи с высоким сезоном, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются 16 июля в Московской области, заявили в МЧС по Подмосковью.

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