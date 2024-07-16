Новости часа: ГСУ СК по Москве установил одного из владельцев кафе, где отравились люди

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Установлен один из владельцев кафе в Москве, где отравились 17 человек. Об этом рассказали в ГСУ СК по Москве.

Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать в аэропорт заранее в связи с высоким сезоном, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются 16 июля в Московской области, заявили в МЧС по Подмосковью.