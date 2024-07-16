Количество отравившихся в хостеле на севере Москвы выросло до 17 человек

Количество обратившихся за помощью из-за отравления в хостеле на севере Москвы увеличилось до 17 человек. Предположительно, все они купили шаурму в ближайшем ларьке. Следователи проводят обследование хостела и точки питания совместно с Роспотребнадзором.

У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Почти всех госпитализировали. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.