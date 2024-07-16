16 июля, 16:30Происшествия
Количество отравившихся в хостеле на севере Москвы выросло до 17 человек
Количество обратившихся за помощью из-за отравления в хостеле на севере Москвы увеличилось до 17 человек. Предположительно, все они купили шаурму в ближайшем ларьке. Следователи проводят обследование хостела и точки питания совместно с Роспотребнадзором.
У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Почти всех госпитализировали. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.