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16 июля, 16:30

Происшествия

Количество отравившихся в хостеле на севере Москвы выросло до 17 человек

Количество отравившихся в хостеле на севере Москвы выросло до 17 человек

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Количество обратившихся за помощью из-за отравления в хостеле на севере Москвы увеличилось до 17 человек. Предположительно, все они купили шаурму в ближайшем ларьке. Следователи проводят обследование хостела и точки питания совместно с Роспотребнадзором.

У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Почти всех госпитализировали. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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