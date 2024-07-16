Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 16:15

Происшествия

Новости регионов: пожар в Коктебеле локализовали на площади 40 гектаров

Новости регионов: пожар в Коктебеле локализовали на площади 40 гектаров

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В крымском Коктебеле локализовали пожар на площади 40 гектаров. Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространился по территории заповедника. Для тушения возгорания пришлось задействовать авиацию. Бороться со стихией помогают и жители, которые подвозят оборудование на квадроциклах.

Тем временем еще один лесной пожар произошел на южном побережье Крыма, около Ялты. Его заметили постояльцы гостиницы "Интурист", к которой огонь медленно приближается. На данный момент площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, рассказали в МЧС. На место прибывают пожарные расчеты, эвакуацию из отеля пока не объявляли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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