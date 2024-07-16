Новости мира: здание школы обрушилось в Нигерии

Двадцать два ребенка погибли, порядка 150 человек пострадали в результате обрушения здания школы в центральной Нигерии. ЧП произошло во время утренних занятий. Специальная комиссия заявила, что причиной трагедии стал ненадежный фундамент.

Дональд Трамп стал официальным кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. Решение было принято на съезде в Милуоки, в штате Висконсин.

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