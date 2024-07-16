Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 08:45

Происшествия

Новости мира: здание школы обрушилось в Нигерии

Новости мира: здание школы обрушилось в Нигерии

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Двадцать два ребенка погибли, порядка 150 человек пострадали в результате обрушения здания школы в центральной Нигерии. ЧП произошло во время утренних занятий. Специальная комиссия заявила, что причиной трагедии стал ненадежный фундамент.

Дональд Трамп стал официальным кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. Решение было принято на съезде в Милуоки, в штате Висконсин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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