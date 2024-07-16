Новости мира: Ливан возобновил ракетные обстрелы территории Израиля

В ночь на 16 июля Ливан возобновил ракетные обстрелы территории Израиля. Под ударом оказался город Кирьят-Шмона. Сообщается, что было запущено порядка 50 ракет, в то время как "Железный купол" смог сбить малую их часть.

Тем временем в Ираке начался сильный пожар после атаки БПЛА по американской базе в городе Эрбиль. Предположительно, удар был нанесен курдскими боевиками.

Дональд Трамп стал официальным кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. Решение было принято на съезде в Милуоки в штате Висконсин.

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