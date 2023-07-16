При обстреле Шебекина в Белгородской области погибла женщина

При обстреле Шебекина в Белгородской области Вооруженными силами Украины погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вооруженные силы Украины РЗСО "Град" обстреляли район центрального рынка. Повреждены фасад магазина и несколько автомобилей. Под ударом ВСУ также оказался поселок Горьковский. Там обошлось без пострадавших. Снаряд попал в линию газоснабжения, повреждены несколько частных домов. На месте работают аварийные службы.

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