Новости часа: ВСУ ударили по складу шахты с аммоналом и тротилом у пригорода Луганска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по складу шахты с аммоналом и тротилом у пригорода Луганска. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Время ожидания в очереди на Крымский мост со стороны Кубани сократилось до трех часов, пишут СМИ.

В столице заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.