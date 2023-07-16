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Происшествия

Новости часа: ВСУ ударили по складу шахты с аммоналом и тротилом у пригорода Луганска

Новости часа: ВСУ ударили по складу шахты с аммоналом и тротилом у пригорода Луганска

В Астраханской области произошел крупный пожар

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по складу шахты с аммоналом и тротилом у пригорода Луганска. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Время ожидания в очереди на Крымский мост со стороны Кубани сократилось до трех часов, пишут СМИ.

В столице заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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