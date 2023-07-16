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На религиозной ярмарке в Тайване произошел сильный взрыв

На религиозной ярмарке в Тайване произошел сильный взрыв

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На религиозной ярмарке в Тайване произошел сильный взрыв. По предварительным данным, пострадали как минимум, 28 человек. Люди получили осколочные ранения и ожоги.

Пострадавших могло быть и больше, так как на празднике собрались примерно 10 тысяч участников. По одной из версий, причиной мог стать взрыв электрогенератора, по другой – загорелся фейерверк. По данным СМИ, полиция не исключает и провокацию. Ведется расследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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