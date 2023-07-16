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ВСУ совершили попытку атаковать Севастополь летательными и морскими беспилотниками

ВСУ совершили попытку атаковать Севастополь летательными и морскими беспилотниками

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Вооруженные силы Украины совершили попытку атаковать Севастополь летательными и морскими беспилотниками 16 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, беспилотники были уничтожены. Два украинских беспилотника сбиты средствами ПВО над Черным морем, далеко от береговой линии. Еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны РФ заявили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоЕлизавета Якушева
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