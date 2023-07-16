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Два легковых автомобиля столкнулись в центре Москвы

Два легковых автомобиля столкнулись в центре Москвы

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Два легковых автомобиля столкнулись в центре Москвы на пересечении 1-ой Тверской-Ямской и Лесной улиц.

Водитель "Лады" выехал на красный сигнал светофора, его машина перевернулась на крышу, мужчина оказался зажат в салоне. Его вытащили спасатели и передали медикам скорой помощи. Мужчина госпитализирован с переломом ключицы. Водитель и пассажир иномарки не пострадали.

Из-за ДТП в районе остановки "Метро Белорусская" задерживаются трамваи № 7, при этом изменен маршрут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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