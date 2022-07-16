В МЧС сообщили о сходе грязевого селя на жилые дома в Приморье

В Алчевске из-за обстрела со стороны Украины разрушены депо и профилакторий, сообщил мэр Луганска.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за возможных пожаров продлили в Подмосковье до вечера воскресенья, сообщает Гидрометцентр России.

Грязевой сель сошел на два жилых дома в Приморье, пропал ребенок, сообщают в МЧС РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

