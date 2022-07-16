Лесные пожары охватили несколько регионов Марокко

В Марокко лесные пожары охватили сразу несколько регионов. В стране горит не менее 1,5 тысячи гектаров леса. Несколько сел пришлось эвакуировать.

В тушении принимают участие спасатели, военные и авиация. На помощь им правительство мобилизовало волонтеров из числа местных жителей.

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