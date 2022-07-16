Курьера госпитализировали после аварии на северо-востоке Москвы

Курьера госпитализировали после аварии на Енисейской улице в Москве. Он находится в тяжелом состоянии.

Мужчина ехал на велосипеде по проезжей части. Когда он попытался съехать к тротуару, его сбил легковой автомобиль. Водитель пытался избежать столкновения, но не смог, после чего врезался в столб.

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