Новости последнего часа: возбуждено дело по факту пропажи вертолета на Камчатке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи возбудили дело по факту пропажи вертолета Robinson на Камчатке.

Центробанк 22 июля может принять решение о снижении ключевой ставки.

Девять человек спасли за неделю на водоемах Москвы.

